Boletín de noticias COPE del 9 de enero de 2021 a las 12.00 horas

Esas dos comunidades están siendo las más afectadas por el temporal Filomena. Sigue nevando en el centro peninsular, ahora con menos intensidad, pero con más de medio metro de nieve acumulada en la calle: hasta la rodilla. Es muy importante que no salgamos de casa y despejemos las carreteras para los servicios de emergencia. Para no saturar el 112, llama solo en caso de emergencia. No para información. El aeropuerto de Barajas sigue cerrado y todos los trayectos en tren con origen o destino Madrid están cancelados. Lo peor, como te decía está en la capital que ha pedido ayuda a la UME. La última hora es la suspensión de las clases escolares hasta el miércoles en toda la comunidad