Boletín de noticias COPE del 30 de enero de 2021 a las 03.00 horas

El pulso entre la Unión Europea y Reino Unido aumenta, tras el anuncio de AstraZeneca de que no podrá cumplir con el envío de vacunas previsto para el primer trimestre del año a territorio europeo. Mientras, aquí en España, este viernes se han registrado más de 38.100 nuevos contagios de coronavirus y 513 fallecidos. La Selección Española de Balonmano no ha podido ganar a Dinamarca y no estará en la final del Mundial.