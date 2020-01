Boletín de noticias COPE del 24 de enero de 2020 a las 13.00 horas

Europa se pronuncia sobre el encuentro clandestino en el aeropuerto de Barajas entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Es una de las personas de máxima confianza de Nicolás Maduro que tiene vetada su entrada en territorio español desde junio de 2018. La número dos del régimen venezolano está incluida en la lista de personas acusadas de violar los derechos humanos y de socabar la democracia del país caribeño. Desde el entorno de Ábalos reconocen que se vio con Delcy Rodríguez pero que no fue un contacto formal. ¿Cuál es la respuesta que llega desde Bruselas? Recuerdan al Gobierno Español que las sanciones y los vetos a los políticos venezolanos son de obligado cumplimiento.

Al PP no le sirven las escasas explicaciones sobre el encuentro secreto entre Ábalos y la número dos de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas. Desde Moncloa no habría dicho nada de no haber trascendido. Estamos ante un encuentro clandestino.

Ábalos se ve con una persona que tiene prohibida la entrada en España mientras que Pedro Sánchez sigue sin ceder y no recibirá mañana al presidente interino de Venezuela. En un comunicado, el ex presidente español Felipe González acaba de defender a Guidó como el único representante legitimado democráticamente frente a la tiranía de Maduro. La postura de González contrasta con la de otro ex presidente. Rodríguez Zapatero dice que Sánchez acierta al no recibir a Guaidó. Por cierto, hoy, 24 de enero se cumple un año de la llamada de Sánchez a Guaidó para darle su apoyo y garantizar su reconocimiento como presidente. España se sumó así a una lista de 50 países. Desde entonces han cambiado muchas cosas. La fundamental es que en el Gobierno de coalición están los comunistas de Unidas Podemos, afines al régimen de Maduro.