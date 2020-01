Boletín de noticias COPE del 15 de enero de 2020 a las 07.00 horas

Y que pasa por la persona desaparecida tras la explosión de la petroquímica en Tarragona. Los bomberos han comunicado que centran la búsquedas en una zona en la que hay restos de la explosión. El balance a esta hora es una persona muerta, otra desaparecida y 8 heridos, dos de ellos graves. El fuego en la petroquímica se declaraba cerca de las 7 de la tarde.

A falta de que se concreten los motivos de la explosión, los sindicatos denuncian fallos en la seguridad. Javier Pacheco de Comisiones Obreras lo ha explicado en la Noche de Cope. Ha comentado que el plan de prevención de riesgos químicos no ha funcionado, al no sonar las alarmas. Algo que, como ha analizado Pacheco, no es la primera vez que sucede. Además, Renfe ha suspendido los trenes que salen de Tarragona en dirección sur por precaución mientras duren los trabajos de la quema del depósito que sigue activo.

Este martes se ha reunido por primera vez el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Echa andar el Gobierno y algunos ministros empiezan a tomar sus primeras decisiones. Precisamente, Fernando Grande-Marlaska ha revolucionado el Ministerio del Interior con la destitución de la secretaria de Estado de Seguridad y el director de la Guardia Civil. Marlaska, según han confirmado fuentes a COPE, ha elegido a su jefe de Gabinete, Rafael Pérez Ruiz, como secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' del departamento en sustitución de Ana Botella Gómez, dentro de una remodelación de su equipo que incluye también, como comentamos, el cese del director de la Guardia Civil, Félix Azón.