Boletín de noticias COPE del 14 de enero de 2020 a las 06.00 horas

El Consejo de Ministros se estrena hoy con una decisión muy polémica encima de la mesa. La designación de Dolores Delgado, a petición de Pedro Sánchez, como fiscal general del Estado. Este nombramiento pone en cuestión el principio de independencia.

Y lo pone en cuestión, porque Delgado ha sido ministra de justicia y, por tanto, ha trabajado ya a las órdenes de Pedro Sánchez. Delgado, como fiscal general del Estado, va a tomar decisiones muy importantes, por ejemplo, relacionadas con las causas que restan del 'procés'.

Las reacciones no se ha hecho esperar. El Partido Popular ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo. Ciudadanos va un paso más allá. No quiere que se repita esta circunstancia. Por eso, ha presentado en el Congreso una propuesta para reformar el Ministerio Fiscal. Ya lo hizo en la pasada legislatura. La medida exige que el fiscal general del Estado no haya desempeñado ningún cargo público durante los diez años anteriores. La proposición de Ciudadanos la lidera Edmundo Bal. El ahora portavoz naranja fue abogado del Estado y ha hablado de las posibles negativas consecuencias del nombramiento de Dolores Delgado.

Además, en las próximas horas, el Parlamento Europeo va a revisar el suplicatorio que ya les ha enviado el Tribunal Supremo para retirar la inmunidad a Carles Puigdemont y a Toni Comín. Se abre un futuro incierto para ambos como eurodiputados.