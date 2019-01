Tiempo de lectura: 1



El Parlamento británico vota el acuerdo de Theresa May con Bruselas para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Las previsiones apuntan a que el resultado será NO, lo que obligará a la primer británica a presentar un plan alternativo antes de tres días. Mientras, la Asamblea Nacional de Venezuela pedirá no reconocer el mandato de Nicolás Maduro.