"Boletín de noticias COPE del 16 de enero de 2019 a las 07.00 horas"

Nos vamos hasta Kenia porque estamos pendientes del español que resultó herido en un atentado en Nairobi... su vida no corre peligro. Al menos 15 personas han muerto en este ataque contra un complejo hotelero de lujo. Grupos yihadistas han reivindicado el atentado. Pero la noticia sin duda, pasa por el Reino Unido, donde el Parlamento británico ha rechazado el acuerdo del Brexit y hoy vota una moción de censura contra Theresa May. La primera ministra británica tiene tres días de plazo para presentar ante el Parlamento un plan B para el Brexit después de que una aplastante mayoría haya rechazado su acuerdo con Bruselas. Además, hoy se enfrenta a una moción de censura impulsada por el laborista Jeremy Corbyn. Una moción de censura, que no tiene votos para salir adelante.