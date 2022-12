Boletín de noticias de COPE del 15 de diciembre de 2022 a las 18.00 horas

La Fiscalía abre una nueva investigación contra Eva Kaili, la exvicepresidenta del Parlamento Europeo imputada en la presunta trama de sobornos de Qatar. En esta ocasión se trata de una sospecha de un fraude que nada tiene que ver con el Qatargate, y que se basaría en una estafa en detrimento del presupuesto de las dietas europeas y los sueldos de sus asistentes, en la que también estaría implicada la diputada del Partido Popular Europeo, Maria Spyraki. La Fiscalía pide que se les levante la inmunidad. Y la comisión de salud pública ha dado luz verde a la vacunación con la cuarta dosis contra el coronavirus de los menores de 60 años que lo soliciten. Para ello, bastará que no haya factores de riesgo ni que un médico no lo considere adecuado. Hoy se cumple una semana del autogolpe de estado en Perú. Desde entonces, no han cesado las protestas en las calles de distintos puntos del país. Los momentos e imágenes que llegan de allí a nuestro país siguen preocupando a los cerca de 300 mil peruanos que siguen muy pendientes de lo que está pasando allí. Un agente de la Policía Nacional se ha quitado la vida tras dispararse con su propia arma en los juzgados de Castellón. El agente, que tenía 39 años, estaba de servicio y se disponía a acompañar a una detenida en la Ciudad de la Justicia. El 94 por ciento de los adultos entre 35 y 44 años tienen caries en España. Cepillarse bien los dientes al menos dos veces al día así como acudir al dentista con frecuencia nos ayuda a tener una buena salud buco dental. Esta tarde en La Linterna vamos a analizar con el Doctor Óscar Castro Reino, Presidente del Consejo General de Dentistas de España, las claves para cuidar nuestros dientes y huir de los tratamientos que se anuncian en las redes sociales sin las supervisión de un especialista.