Boletín de noticias de COPE del 14 de diciembre de 2022 a las 17.00 horas

Más de 15mil personas en Irán están en la cárcel por participar en las manifestaciones contra el régimen por la muerte de Mahsa Amini, detenida por no llevar bien puesto el velo. El país ya ha ejecutado a dos detenidos, el último un joven de 23 años al que el Gobierno ahorcó ayer en público condenado por “enemistarse con Dios” al salir a la calle para protestar. No avisaron ni a sus familiares. Amnistia Internacional denuncia que otras 28 personas podrían enfrentarse a una condena a muerte, una cifra que podría ser superior ya que la información no es clara. Pediatras de atención primaria denuncian que la falta de especialistas está provocando que tengan que duplicar y hasta triplicar sus turnos en los centros de salud. Advierten que uno de los principales problemas es que, cuando un médico está ausente o de baja, la administración no cubre esa plaza de ninguna forma. la borrasca Efreín sigue dejando fuertes lluvias a su paso por España, sobre todo en el sur peninsular. El temporal está provocando fuertes rachas de viento durante todo el día en la provincia de Cádiz y en Castilla y León, Protección Civil acaba de encontrar el cadáver del agente de Medio Ambiente que desapareció este martes en la comarca salmantina de Vitigudino. El cuerpo ha sido encontrado a más de un kilómetro de distancia de donde esta mañana se encontró su coche arrastrado por la riada. El hombre intentó salir del vehículo cuando le sorprendió la corriente del río. Las lluvias torrenciales continúan provocando cortes de carreteras en Extremadura y aunque la alerta amarilla continúa en Cáceres, la situación está mejorando en las últimas horas.