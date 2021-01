Boletín de noticias COPE del 31 de diciembre de 2020 a las 12.00 horas

Extremadura adelanta el toque de queda a las 10 de la noche a partir de mañana 1 de enero. Es la comunidad que presenta peores datos en los últimos 7 días. Si la situación no mejora, se plantean incluso suprimir toda actividad no esencial. Los positivos no dejan de aumentar en toda España, lo estamos comprobando en los últimos días. Y el último ejemplo lo encontramos este jueves en Cataluña, donde se rozan los 3.900 contagios. Mientras, seguimos inmersos en una campaña de vacunación que cuanta con un enemigo en las redes sociales: los bulos y las fake news (las noticias falsas), que siembran desconcierto entre la población. Policía y Guardia Civil le siguen la pista a esta realidad que también preocupa en el resto de Europa. Y en los deportes, hoy se juega el derbi vasco entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.