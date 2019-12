El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, asegura hoy, en una entrevista desde la cárcel al diario La Razón, que si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votarán NO a la investidura de Pedro Sánchez. Es una condición con la que no está de acuerdo el líder el PSC, Miquel Iceta.