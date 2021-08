Boletín de noticias COPE del 24 de agosto de 2021 a las 16.00 horas

Tenemos novedades sobre las devoluciones de los menores a Marruecos. La juez de Ceuta ordena mantenerlas paralizadas en contra del criterio del Gobierno. Según el auto porque no cumplen con la Ley. La norma que rige, según el juzgado, es la ley de Extranjería y no el tratado bilateral con Marruecos de 2007 como defiende Marlaska. La juez considera que la responsabilidad de las devoluciones corresponde a la delegación del Gobierno y no a la ciudad autónoma de Ceuta. Antes de conocer esta decisión de la Justicia, que mantiene paralizadas las expulsiones de menores, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez defendía la actuación del ejecutivo.