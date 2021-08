Boletín de noticias COPE del 12 de agosto de 2021 a las 15.00 horas

Haga frío, haga un calor intenso como el de hoy en casi toda España, su imagen ya forma parte de nuestro día a día. Lo que al principio nos parecía algo exótico, anécdotico, se ha convertido en el medio de vida de unas 23 mil personas en nuestro país. Hablamos de esos chicos que en el término anglosajón se llama 'riders' pero que no son otra cosa que jóvenes en su mayoría que por poco dinero cogen sus bicicletas y a golpe de pedal te llevan una mochila a su espalda la comida que previamente has pedido a través del móvil al bar o restaurante que te gusta. No solo la comida o la cena porque en los últimos meses -acentuado por la pandemia- hemos visto ya que a tu casa te puede llegar prácticamente casi cualquier cosa que pidas. Para ellos y para las empresas o plataformas para las que trabajan ha llegado este jueves esa fecha tope fijada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos para que su trabajo sea considerado a efectos legales como un empleo por cuenta ajena. Es decir, que se reconozca que son empleados con todos los derechos y no como autónomos. Porque hasta ahora la mayoría se empleaban así. Y lo importante: cotizaban como tal con el considerable perjuicio para ellos porque no son sus propios jefes y beneficio para las empresas que se ahorraban por el camino pues un buen dinero.