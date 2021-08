Boletín de noticias COPE del 5 de agosto de 2021 a las 15.00 horas

España va a superar hoy la cifra de 27 millones de personas con la pauta completa de la vacuna. Es un dato que permite acercarse al 60% de la población inmunizada. Ahora mismo estamos en torno al 57%. Pero el debate ahora mismo no es cuándo vamos a llegar al 70% de la población completamente vacunada, que es el objetivo que ha venido vendiendo Pedro Sánchez para alcanzar la inmunidad de grupo.

El debate es que esa inmunidad de rebaño, con la influencia de las nuevas variantes, solo se conseguirá cuando el 90% de la población con la pauta completa. Es la opinión de muchos expertos en este lunes en el que Israel ha abierto la puerta a una novedad más. Es el país que ha estado a la vanguardia del proceso de vacunación en todo el mundo y que desde hoy están poniendo la tercera dosis de Pfizer a los mayores de 60 años. Aquellos que lleven con la segunda dosis más de 5 meses pueden acceder a esta tercera. ¿Es necesaria? ¿Qué implica? Muchas dudas que de momento se zanjan en España con un no, no es necesaria. No hay evidencia científica que lo justifique.