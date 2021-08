Boletín de noticias COPE del 24 de agosto de 2021 a las 14.00 horas

No tiene que ser fácil estar estos días en el papel del presidente de EEUU. Joe Biden tiene que decidir este martes si prorroga la misión norteamericana en Afganistán más allá del 31 de agosto. Y tiene una disyuntiva complicada. Porque por un lado Occidente -con el Reino Unido a la cabeza- le presionan para que las tropas estadounidenses se queden más allá de esa fecha para realizar más evacuaciones de civiles que han colaborado con Europa y EEUU pero, por el otro, tiene a los talibanes advirtiendo que la fecha ya está comprometida. Que es lo pactado. Que no se pueden quedar más allá del próximo martes o de lo contrario esa delicada situación que reina en el aeropuerto de Kabul va a saltar por los aires. Llevándose por delante a quien sea. ¿Cuanto pesará en su decisión esa reunión que según la prensa norteamericana ayer mantuvo en Kabul el director de la CIA con el líder de los talibanes? Al margen de encuentros de alto nivel Nasir, traductor afgano durante varios años de nuestro ejército y que como hemos contado en COPE ha logrado salir del país, nos decía hace unos días aquí 'que la vida en Afganistán no vale un duro'.

Ahora mismo se calcula que unas 50 mil personas han salido del país en la última semana y que tendrían que ser evacuados 150 mil más en la otra semana que queda por delante para la salida de EEUU. Lo que es el desarrollo de los acontecimientos y lo que ha cambiado la historia de Afganistán para siempre en solo quince días. Como también está cambiando el futuro de los más de 800 afganos que ya han llegado a España. Están siendo acogidos por distintas ciudades. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Yessica Martín. Es coordinadora de CESAL, una de las organizaciones que se están encargando de estos primeros pasos en España.