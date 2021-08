Boletín de noticias COPE del 23 de agosto de 2021 a las 14.00 horas

Se llama Paula. Esta joven leonesa salió de Kabul solo unos días antes de que los talibanes volviesen a hacerse con el poder. Paula ha vivido varias semanas con una familia afgana, con su traductor Bashir. Él se ha escondido por miedo a represalias y ella llevaba reclamando que por favor Bashir y su familia fuesen incluidos en ese listado de Exteriores para ser evacuados. En 'Mediodía COPE' nos adelantaba las buenas noticias recibidas.

Que llegue a ese aeropuerto él y los siete familiares con los que vive. Hay un bebé de tan solo año y medio. Ocho días, tan solo una semana, han cambiado la historia de Afganistán al menos para los próximos años. Con la velocidad con la que se están desarrollando los acontecimientos en este país y sus ramificaciones que alcanzan al resto del mundo conviene pararse a analizar en qué punto estamos ahora:

Por un lado los talibanes intentando formar un gobierno provisional y manteniendo ese cerco al aeropuerto internacional de Kabul. En ocho días al menos 20 personas han muerto intentando entrar en las instalaciones.

Y aunque en Occidente no lo comprendamos el régimen cuenta con importantes apoyos entre la población. Pero no todos porque a él se resiste un pequeño reducto que nunca han controlado. Ni en los 90, la considerada como época de mayor del terror en el país. Es el valle de Panjshir. A unos 150 km de Kabul, en una zona montañosa, guerrilleros locales han repelido siempre el avance talibán. También ahora resisten a él. Para que te hagas una idea es la única de las 34 provincias de Afganistán que los talibanes no controlan.