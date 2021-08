Boletín de noticias COPE del 12 de agosto de 2021 a las 14.00 horas

Cuando uno está en Primaria -ese curriculum que quiere tocar el Gobierno a peor- aprende de carrerilla eso de que el río Ebro nace en Fontibre, Cantabria y desemboca en el Mediterráneo en esa delta que se forma en Tarragona. Pues es precisamente en ese río Ebro a su paso por Aragón y Cataluña es donde se registra a esta hora las temperaturas más altas de toda España. Entre los 37-38º oscilan los termómetros en estos momentos en Lérida o Zaragoza.

Lo peor es que no se queda ahí el mercurio porque seguirá aumentando hoy hasta los 43º. Casi toda España está en alerta por ese intenso calor, la ola más importante del verano, que nos va a acompañar hasta el lunes. Un episodio propio de estas fechas ante el que hay preocupación por esos golpes de calor, incluso muertes, que causan las altas temperaturas y por el riesgo de incendios que crecen a la vez que lo hacen ellas. Hasta el lunes - martes de la próxima semana no notaremos un respiro en lo meteorológico y que aunque nos quedan varios días de tocar aguantar al menos vemos la claridad al final del túnel. Sabemos que el calor extremo es pasajero. A diferencia del precio de la electricidad sobre el que no vemos cuando nos dará un respiro.