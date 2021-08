Boletín de noticias COPE del 4 de agosto de 2021 a las 14.00 horas

Con la mirada puesta en Japón, con la undécima medalla ya en el casillero español, enseguida volvemos a Tokio donde se multiplican las opciones para los nuestros en esta recta final de los JJOO.

En España, la noticia está en el consejo interterritorial de salud. Es ese órgano que reúne al ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Hasta ahora, lo habitual es que Sánchez haya derivado la responsabilidad a los gobiernos autonómicos. Lo vimos con los cierres perimetrales y ahora se vuelve a comprobar con los toques de queda, con el guirigay jurídico incluido, y con comunidades que lo han podido aplicar sin problemas y otras, como en Canarias, donde su tribunal superior de justicia se lo ha tumbado. Esta tarde el debate es la vuelta de público a las competiciones de primer nivel. Dirás, esto no es nuevo. No, no lo es. Lo anunció la ministra Carolina Darias el 24 de junio.