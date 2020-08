Boletín de noticias de COPE del 14 de agosto de 2020 a las 16.00 horas

Desde hoy se cierran totalmente las discotecas y bares de copas. También se prohíbe fumar y beber alcohol en la vía pública. En las residencias se limitan las visitas a una por residente y como máximo una hora. Además, se recomienda no reunirse con más de 10 personas y no hacerlo con aquellas que no forman parte de nuestro grupo de convivencia estable. Todas estas son medidas que ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Otro sector en el que se producen más cambios, es de nuevo, la hostelería.