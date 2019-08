Boletín de noticias de COPE del 25 de agosto de 2019 a las 04.00 horas

Hoy será la segunda jornada de la cumbre del G7. La primera sesión será a las 9.30 dedicada a la economía, el comercio y la seguridad internacional, le seguirá un almuerzo temático en torno a la lucha contra las desigualdades, por la tarde una reunión con diversos estados africanos y concluirá con una cena con varios invitados como Australia, Chile, India o el presidente español Pedro Sánchez. Esto será el segundo día después de la jornada inicial que concluía anoche con una cena informal en el faro de Biarritz. En esta cumbre está el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, de hecho, el Brexit es sin duda uno de los temas marcado en rojo en la agenda de muchos de los líderes políticos que asisten. Entre ellos la del propio Pedro Sánchez, que tiene previsto reunirse este domingo con su homólogo británico. Pues bien, según el periódico Mail On Sunday, Boris Jonhson amenazará este domingo a Bruselas con retener 33.000 millones de libras de los que debe Londres a la UE. En el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, este sábado se ha vivido una nueva jornada de paros. Al indefinido de los vigilantes de control se suma este fin de semana y el siguiente el del personal de tierra de Iberia. Con servicios mínimos del 70%, se han cancelado 112 vuelos en esta nueva huelga que afectará se calcula a más de 18.000 pasajeros. Desde la compañía aseguran que solo el 10% de la plantilla han seguido la huelga mientras que los sindicatos afirman que dos de cada tres trabajadores que no son de servicios mínimos no han ido a trabajar. En el aeropuerto barcelonés ha estado nuestro compañero. En los deportes, el Real Madrid empata en su primer partido liguero en el Bernabéu.