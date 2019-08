Boletín de noticias de COPE del 25 de agosto de 2019 a las 03.00 horas

Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes han marcado las horas previas a la cumbre del G7 en Biarritz, en el país vasco francés. La zona más conflictiva ha sido Bayona, a escasos kilómetros de la localidad francesa donde se está celebrando el evento. Un total de 68 personas han sido detenidas de los cuáles 38 han quedado bajo custodia en comisaría. Los motivos según la Policía: haber participado en concentraciones organizadas con fines violentos, estar en posesión de objetos susceptibles de ser utilizados como armas, ocultarse el rostro para no poder ser identificados y lanzar proyectiles contra las fuerzas del orden...que han respondido con gases lacrimógenos, cañones de agua y cargas policiales. A pesar de ello la agenda de los líderes políticos se ha mantenido sin complicaciones y ha dado comienzo a la cumbre número 45 del G7. Esta cumbre del G-7 copa portadas y es uno de los principales temas de conversación en los medios de comunicación. Aquí en COPE nos hemos preguntado en que consisten exactamente estas reuniones de altos vuelos donde se decide, según parece, el destino del planeta en los próximos meses. El incendio registrado en la noche de este sábado en Marchal, Granada evoluciona favorablemente tras los trabajos de extinción que están realizando los efectivos de emergencias. Finalmente no ha sido necesario el desalojo de los vecinos aunque inicialmente se había barajado la opción de desalojar a medio centenar de personas. Según los Bomberos por ahora no ha sido necesario dado que la dirección del fuego ha cambiado por las rachas de viento que soplan en la zona. En los deportes, hoy ha dado el pistoletazo de salida la Vuelta a España.