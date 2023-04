Boletín de noticias de COPE del 04 de abril del 2023 a las 18.00 horas

1.144 trabajadores... Es el total de empleados a los que afecta el acuerdo definitivo que Ford y UGT acaban de alcanzar para aplicar un ERE, un Expediente de Regulación de Empleo, en la fábrica de Almussafes, en Valencia... Un plan que implica al 20% de la plantilla y que se basa en un sistema de prejubilaciones desde los 53 años.Y en Estados Unidos... toda la atención a esta hora está puesta en la llegada de Donald Trump al Tribunal Penal de Manhattan en el número 100 de Center Street, justo en pleno corazón de Nueva York... El edificio está blindado para recibir al expresidente estadounidense sobre las OCHO y CUARTO de la tarde hora española, cuando está previsto que declare ante el juez... A lo largo de la tarde conoceremos los cargos que se le imputan por el supuesto soborno con dinero de su campaña electoral a una actriz de cine porno a cambio de su silencio... ¿Cuál es el ambiente? La comparecencia de Trump ante el juez será a las OCHO y CUARTO de la tarde... En La Linterna de COPE conectarán en directo con Manhattan para contarte el minuto a minuto de la declaración del ex presidente de Estados Unidos.

Pero no será el único tema del que te van a hablar... Hoy como cada martes, toca salud mental... En este caso, cómo puede afectar a los hijos la separación de sus padres... Cuando los padres de Patricia se separaron tenía 15 años. Hasta entonces eran una familia normal, como otra cualquiera, pero cuando se lo dijeron, no se lo podía creer y le costó mucho asumir que su vida ya no iba a ser igual. La psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, analizará las consecuencias que genera la ruptura de una pareja en su entorno, sobre todo a los más jóvenes.... Será como te digo en menos de una hora, a partir de las SIETE de la tarde.