Boletín de noticias COPE del 13 de abril del 2020 a las 11.00 horas

Trabajadores no esenciales, sobre todo de la construcción y la industria, están volviendo hoy a la actividad. La policía está repartiendo mascarillas en el transporte público por orden del Gobierno, pero en Canarias, donde no es festivo, ese material no se va poder repartir hasta mañana. El ministro del Interior, Grande Marlaska, a asegurado que las mascarillas llegarán a las farmacias a finales de semana.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella ha estado en el programa de Herrera en Cope, y ha mencionado el paso al frente de la Iglesia en la lucha contra el coronavirus.

Nuevo asesinato machista en Valladolid.