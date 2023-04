Boletín de noticias de COPE del 13 de abril de 2023 a las 13.00 horas

Ya está reunida la junta de accionistas de Ferrovial que previsiblemente dará luz verde al anuncio que la compañía española realizó hace mes y medio: el de trasladar su domicilio social a Países Bajos para poder así, desde allí, cotizar en el mercado bursátil estadounidense. El fondo noruego que posee acciones de la empresa ya ha respaldado este cambio. En el arranque de la junta su presidente, Rafael del Pino insiste en que no habrá ninguna variación para España. Un traslado que no ha sentado nada bien al Gobierno quien en los últimos días ha venido intensificando las presiones para que Ferrovial no materialice este cambio de sede. Félix Bolaños es el ministro de Presidencia. Alberto Núñez Feijoo el presidente del PP.

Choque frontal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía después de que el Parlamento regional -con los votos del PP y de VOX- haya iniciado los trámites para recalificar zonas de Doñana para uso agrícola. Esta ampliación de la zona regable en la corona norte del Parque soluciona un problema que desde hace años arrastran un millar de agricultores. El Ejecutivo anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Una guerra por el agua sobre la que se pronuncia Julio Rodríguez. Es portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva.

Hoy estamos analizando también el último Informe COPE que revela que el 85% de las personas que en España nacen pobres no abandonarán esta situación el resto de su vida. Además, casi tres de cada diez niños y adolescentes viven en nuestro país en la pobreza. Es la tercera tasa más elevada de la UE.