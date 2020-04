Boletín de noticias COPE del 29 de abril de 2020 a las 18 horas

Son muchos los sectores a los que no convencen los plazos de la desescalada diseñada por el Gobierno de Sánchez. O por que con el aforo que se permite no les compensa para abrir el negocio, como bares y restaurantes, o por que aunque abran no van a tener clientes como los hoteles o las agencias de viajes. También está un poco confundido el comercio. Los pequeños a pie de calle podrán abrir a partir del día 11, pero no está claro que pasa con las grandes tiendas. El sector reclama mas concreción al Gobierno.