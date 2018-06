Conoce con Miguel Ángel Díaz y Celino Gracia Redondo el centro de prensa de la selección española en el Mundial de Rusia

"El VAR me genera dudas, lo veo acertado mientras no se abuse", comentó el ex colegiado, que actualmente es el encargado del centro de prensa, donde la Cadena COPE tiene establecido uno de los puntos de información.