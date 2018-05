Julen Lopetegui, en El Partidazo de COPE: “No cerré la lista del Mundial hasta la última noche”

El seleccionador Julen Lopetegui visitó el estudio de El Partidazo de COPE poco antes de iniciar la concentración de la selección española de cara al Mundial de Rusia: “Algunas decisiones de la lista no las tomé hasta el último momento. Mantuve alguna duda hasta el final. Más que hacer una buena lista, hay que hacerla buena en Rusia. Portugal es el campeón de Europa y ha mejorado mucho. El Mundial es la cita más bonita y la más dura, no permite errores y cualquier equipo te puede ganar. El VAR es una realidad y cambiará cosas, pero no podemos patalear. No tengo un equipo titular, irá en función de lo que se vayan mereciendo y del rival que tengamos enfrente. Lo más respetuoso y justo con Andrés Iniesta es tratarle como se le ha tratado siempre. Trataré que Piqué haga un gran Mundial, después ya veremos qué pasa.