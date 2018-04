Logroño grita contra el fallo de la Manada

Logroño responde masivamente a la llamada urgente de concentración convocada por la Coordinadora de la Huelga Feminista en La Rioja en contra de la sentencia dictada en el juicio de 'La Manada' por la que les piden a los cinco acusados una pena de nueve años de prisión para cada uno por abuso sexual continuado.

Al grito de "no es abuso, es violación", más de un millar de personas, tanto hombres como mujeres de distintas edades, acudían ayer jueves a las 21:00h, al Palacio de Justicia, ante el que mostraron dos pancartas con los lemas "No es abuso, es violación. Justicia patriarcal" y "Feminismo, hermanas para no morir".

Tras leer un manifiesto, en frente del Palacio de Justicia, en el que se recordaba la "miseria de la sentencia", la concentración, posteriormente, se convitió en una manifestación por la Gran Vía de Logroño con cánticos en los que se podía escuchar: "Si tocan a una, nos tocan a todas", "No es abuso, es violación", "La calle, la noche, también son nuestras", "Ni una agresión, sin respuesta" o "No son abusadores, son violadores".