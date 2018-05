La cruz, la laicidad y la libertad religiosa

El presidente del “land” alemán de Baviera, Markus Soder, ha abierto una polémica al ordenar la colocación del signo de la cruz en todos los edificios públicos, con la intención recuperar las señas de identidad de la región. Para sorpresa de algunos, ha sido el propio Arzobispo de Munich, cardenal Reinhard Marx, quien se ha opuesto a ese dictado, porque a su juicio supone una “expropiación” del signo de la fe cristiana, y sobre todo, la utilización ideológica de un símbolo de paz y amor que no puede suponer discriminación alguna. Afirma el cardenal que si la cruz es entendida solo como un símbolo cultural es que no se ha entendido lo que es el cristianismo. La identidad cristiana no se afirma con una presencia obligada de crucifijos en centros administrativos, sino con el testimonio de los cristianos en todos los aspectos de la vida, incluida la política. Se trata de una perspectiva muy distinta a la del laicismo europeo, que pretende recortar la libertad religiosa y suprimir los crucifijos de cualquier ámbito público, incluso de las escuelas cristianas.

En este debate es interesante el discurso del presidente Macron a los obispos franceses, en el que pidió una presencia más activa de los católicos en la vida pública, al tiempo que aseguraba que la laicidad no atenta contra las diversas convicciones religiosas. Los Estados deben favorecer que los ciudadanos sean educados en el cumplimiento de sus deberes cívicos, y por otra parte, promover la libertad religiosa, conscientes de la aportación que las diversas comunidades de fe ofrecen al bien común de una sociedad plural.