El coste de la estabilidad

Este fin de semana el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno quiere poner cuanto antes en marcha la llamada “tasa Google”, nuevo impuesto a las empresas del sector digital para financiar la subida de las pensiones según el IPC. La revaloración de las pensiones según el IPC ha sido el precio que ha tenido que pagar el Gobierno para que la legislatura no se acabara antes de tiempo. La estabilidad política es un valor pero tenemos que ser conscientes de que estamos pagando un precio por ella.

Nuestro sistema de pensiones no es sostenible a la larga. La reforma que introdujo el PP en 2013 ayudaba a su sostenibilidad. Se suprimió, entre otras cosas, la revalorización según la subida de los precios. Al dejar esa reforma en suspenso se aplaza un importante problema.

La financiación de la subida de las pensiones, a través de un nuevo impuesto, supone que el dinero que se recauda no se dedica a otros importantes retos que tiene nuestro país: mejora de la educación, renovación del sistema productivo, inversión en I+D+I y un largo etcétera. No es fácil que con la tasa Google se recauden los 1.500 millones de más que necesitamos para pagar la subida de las pensiones.

Los políticos no suelen recordarlo, porque si lo hicieran perderían votos: el ingreso medio de un pensionista medio en España, en no pocas ocasiones, es más alto que el de un trabajador en activo. Y eso no es normal.