Amaia y Alfred: "No necesitamos nada más en la puesta en escena de «Tu canción»"

Amaia y Alfred siguen en su burbuja. A sólo dos días de la gran final de Eurovisión, donde competirán con el tema 'Tu canción', la pareja española no deja de regalarse gestos cariñosos y miradas melosas mientras despachan con paciencia a la prensa. Cualquier momento lo aprovechan para entrelazar sus manos y besarse de forma muy dulce y tímida, sin importarles el pesimismo que rodea a la candidatura española. Su propuesta sigue en una posición discreta en las casas de apuestas y las críticas ante la 'sencillez' de su puesta en escena no dejan de crecer. Sin embargo, ellos admiten que están muy contentos con los preparativos de su actuación y que no necesitan nada más. "Con estar a tu lado ya está", añade Alfred abrazando a Amaia.

Los dos triunfitos también piensan ya en los proyectos que vendrán una vez acabe Eurovisión y descartan regresar al festival en un futuro. "Viendo lo duro que es, yo no podría hacerlo solo", admite el artista catalán. En una sincera y cercana entrevista, COPE también ha podido conocer sus opiniones sobre el boicot urdido contra ellos a consecuencia del polémico libro "España de mierda" y sus canciones preferidas del concurso, que no son precisamente las que suenan como favoritas para la victoria este sábado.

- ¿Cómo os sentís a 48 horas de la gran cita?

- Amaia: La verdad es que nos sentimos bien, tranquilos y con impaciencia porque llegue el momento de cantar

- Alfred: Estamos contentos de que ya esté tan cerca el gran día. Ha sido mágico vivir esta experiencia juntos

- ¿Os vais a sentir más relajados una vez que haya pasado el huracán eurovisivo por vuestras vidas?

- Amaia: Después del festival descansaremos unos días, pero en nada nos pondremos a trabajar duro con nuestros proyectos individuales.

- (A Amaia) ¿En ese primer álbum te animarás a introducir algo de euskera?

- Amaia: Pues estaría muy guay. A mí me encanta el euskera. Siempre he querido ir a clases para aprender.

- ¿Y un dúo en catalán y en euskera?

Alfred: Buah, sería muy guay. De hecho, yo le compuse a ella una canción en catalán.

- ¿Ha sido más duro vuestro paso por Eurovisión de lo que en un principio esperabais?

- Alfred: Hemos recibido mucho amor, así que ha sido más sencillo de lo que pensábamos. Lo hemos disfrutado al máximo porque, en definitiva, sólo se trata de cantar una canción que nos representa mucho a los dos.

- ¿Os planteáis la opción de volver a Eurovisión en un futuro?

- Amaia: Nunca se sabe, pero yo prefiero vivir Eurovisión solo una vez en la vida y hacer otras cosas

- Alfred: Yo he visto lo duro que es y no sé si podría venir solo. Pero si queréis el año que viene vengo con 'Que nos sigan las luces' (ríe)

- ¿Y qué tenéis que decir sobre el llamamimento a un boicot contra vosotros por el polémico regalo del libro 'España de mierda'?

- Alfred: No tenemos nada que decir. Sólo vamos a cantar nuestra canción, que es a lo que hemos venido a Lisboa.

- ¿Os ha dado pena que se hayan quedado algunos de vuestros compañeros en la semifinal?

- Alfred: Estamos muy tristes especialmente por la eliminación de Islandia. Ari Ólafsson siempre afina, es guapo, tiene ángel... ¿Por qué no ha pasado?

- Amaia: Y es una persona increíble.

- ¿Estáis de acuerdo con las últimas declaraciones de Salvador Sobral? El portugués ha reconocido que no le gusta nada la canción de Israel

- Amaia: A mí me gustan Chipre e Israel, aunque tengo otras favoritas.

- Alfred: Como fan de Salvador yo le apoyo a muerte en todo lo que diga. Me encanta su manera de ver la música y su libertad. Hay que ser libre en esta vida.

- Amaia: Cada canción tiene sus características y ninguna es mejor o peor que otra. A nosotros nos gustan más República Checa, Francia, Portugal.

- 'Lo malo' es todo un éxito en España. Pero, ¿hubiera podido hacer algo contra el 'Fuego' de Eleni Foureira?

- Amaia: Habría sido increíble ver "Lo malo" en Eurovisión. Y aunque se parezca algo a "Fuego", cada canción tiene unas características que las hacen únicas.

- Hablemos de vuestro tema. ¿Os habéis cansado ya de cantar tantas veces 'Tu canción'?

Amaia: Para nada. Nos gusta mucho 'tu canción'. De hecho, me emociona solo imaginarme cantándola dentro de veinte o treinta años.

- ¿Y créeis que habéis transmitido a la gente esa misma emoción?

Alfred: Yo creo que sí. Muchas personas no saben que somos pareja y después de vernos nos preguntan si estamos juntos. Así que sí llega.

- ¿Qué tal ha ido lo de trabajar en pareja?

- Alfred: Alguna pelea ha habido

(Ríen)

- Amaia: Pero si no hubiese peleas, no tendría gracia

- Alfred: Son peleas en silencio

- Amaia: Son peleas de 'me pones nerviosa, déjame en paz'

- Alfred: Pero como sabemos dónde está el límite nos callamos durante tres horas y luego nos volvemos a hablar

- Amaia: Pero nunca hemos tenido grandes broncas

- Alfred: Somos buenos amigos y nos queremos un montón

- Amaia, ¿por qué dijiste 'jo, qué mierda' cuando supiste que os tocaba actuar en el primer bloque de la final?

- Amaia: Nos habían dicho siempre que la segunda parte era mejor. Y fue como un impulso, dije eso porque es lo que sentí en ese momento. Yo estaba esperando a que saliera la cartulina del primer bloque. Pero ahora lo pienso de nuevo y creo que da igual en qué bloque tengamos que cantar.

- ¿Y estáis contento con la puesta en escena? Ha habido muchas críticas al respecto...

- Alfred: El pobre Tinet se va a jubilar

- Amaia: ¡Qué va! Ese no se va a jubilar nunca

(risas)

Alfred: Lo están haciendo muy bien

Amaia: Estamos muy contentos con el trabajo de Gestmusic y queremos a Tinet un montón

- Por tanto, vosotros sí defendéis la puesta en escena de "Tu canción"

Amaia: El primer ensayo no nos encajó muy bien con la idea que teníamos nosotros. Pero lo hablamos y ya se arregló

Alfred: No necesitamos nada más en la puesta en escena. Con estar a tu lado ya está (dice a Amaia mientras la abraza)

- (A Amaia). ¿Y tú has tenido libertad a la hora de elegir el vestido para la final?

- Amaia: Por supuesto, yo no me he sentido presionada. La elección final ha sido mía.

- Y ya fuera de Eurovisión, ¿qué valoración hacéis de la educación musical en España?

- Alfred: Debería haber más subvenciones por parte del Estado para la educación musical. La educación también es ir a conciertos y comprar música. Yo siempre pido que bajen el IVA cultural porque la cultura es un bien de primera necesidad. Me parece mal que los productos de lujo estén al mínimo, pero la cultura no.

- ¿Y en los colegios?

Alfred (con tono rotundo): En vez de enseñar a tocar la maldita flauta, deberían enseñar a los alumnos que existen más instrumentos.

Amaia: Pero nos gustan mucho las flautas, ¿eh? (ríe)