Màxim Huerta se despide como ministro de Cultura citando a Lope de Vega

Un soneto del ilustre Lope de Vega ha servido a Màxim Huerta para transmitir su estado de ánimo tras dimitir de sus responsabilidades como ministro de Cultura y Deporte. En su comparecencia en la sede del ministerio ha recordado al poeta del siglo de oro cuando escribió: "Ir y quedarse, y con quedar partirse". Huerta ha asegurado que "me voy para no partirme yo. También que lo hace "para que ruido de toda es jauría no parta el proyecto, que es en lo que creo: que no se rompa este proyecto ilusionante de Pedro Sánchez".