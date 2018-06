Pepe Reina, en El Partidazo de COPE: "De Gea no necesita ayuda, se está exagerando; no creo que haya cambio"

Hablamos con el portero de la selección española desde la concentración en Krasnodar tras terminar la fase de grupos: "Yo soy optimista. Llevamos 2 años sin perder, con todo lo que ha ocurrido hemos pasado primeros y vamos por la parte del cuadro más “asequible”. Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas pero que se han hecho otras cosas bien también lo tenemos claro. Tenemos que seguir explotándolas y ser positivos. Hay que mejorar y lo sabemos. Si no se mejora va a ser difícil. Si mejoramos, el Mundial se puede hasta ganar. De Gea no necesita ayuda, porque tampoco está viviendo un momento crítico. Creo que se está exagerando. Honestamente creo que no va a haber cambio en la portería. Seguramente alguno estará cabreado y molesto con alguna crítica, pero yo no estoy cabreado con nadie"