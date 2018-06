Fernando Hierro, en Tiempo de Juego: "Tengo mis gustos, pero nunca pregunto a Lopetegui por la alineación"

Hablamos con el director deportivo de la selección española: "Mi responsabilidad es proponer a la junta directiva los seleccionadores. A Julen lo firmé para la sub19 en mi anterior etapa. Coincidimos en el Madrid y en la Selección y nuestra relación es fantástica. Tengo mis gustos, pero nunca pregunto a Lopetegui por la alineación. Me entero 10 minutos antes, cuando la cuelgan. No me preocupa, si Julen me pregunta le digo que es un tema tabú. Florentino me ha llamado en situaciones personales muy difíciles para mí. Si hay un éxito en el Madrid, le llamo y le felicito. Hay relación de respeto, no me importa si dicen que es buena o mala"