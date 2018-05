David Almaraz y Pilar Cobos se unen a ‘Geniales COPE’

Soy David Almaraz, tengo 26 años y estoy estudiando el Itinerario FOCUS de Arte, Cultura y Comunicación en la Fundación Síndrome de Down Madrid. Me gustaría trabajar en una empresa de informática y nuevas tecnologías. En las oficinas trabajando con el ordenador para escanear, hacer Power point y Excel. Colaborar en “Geniales COPE” está siendo una gran experiencia para mí. Me ayuda a conocer a gente nueva y que hace cosas en la vida importantes y ver cómo se trabaja en la radio por dentro y aprender a hablar con un micrófono para la gente. Un sueño por cumplir es poder trabajar en una empresa para ganar dinero y tener un piso y vivir con mi novia.

Me llamo Pilar Cobos, tengo 20 años para 21. Estoy estudiando el Itinerario de Arte, Cultura y comunicación en la Fundación Síndrome de Down Madrid. Me gustaría viajar a América para trabajar en comunicación. Lo que más me gusta de “Geniales COPE” es la música, las noticias y un poco de todo