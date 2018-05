La entrevista completa de Carlos Herrera a Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno responde a cuestiones como el desafío soberanista catalán, el polémico chalé de Iglesias y Montero, la detención de Zaplana y la aprobación de los Presupuestos.

El comunicador mejor valorado de la radio en España, Carlos Herrera entrevista ahora al presidente del Gobierno. Se trata de la primera entrevista que concede Mariano Rajoy a un medio de comunicación tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley con los votos del PNV que se han sumado a los del PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, con lo que las cuentas continúan su tramitación en el Senado, donde el PP tiene mayoría.

El presidente no descarta presentarse a la reelección, afea a Rivera su "exceso de declaraciones" y critica a Iglesias por hacer creer en el pasado que todo el mundo tenía que vivir "en chabolas".

Con respecto a los Presupuestos aprobados este miércoles en el Congreso gracias a los votos del PNV, Rajoy estima que es una muy buena noticia para los españoles.

Alentado por la buena noticia de los Presupuestos, Rajoy no descarta presentarse a la reelección en las generales de 2020. "Yo estoy animado y con ganas, pero estas cosas hay que hablarlas dentro del partido. Todavía no se ha tomado esa decisión", ha señalado, admitiendo con humor ante Herrera que ese titular "no es contundente, pero dice algo". Rajoy no teme a las últimas encuestas - "le invito a que vea los sondeos que se publicaban en 2015 y lo que pasó después" - y ha defendido el valor del bipartidismo. "España ha mejorado en cualquier faceta en los últimos 40 años de su historia.