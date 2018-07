Nadal vence a Kukushkin y pasa a tercera ronda; Pella tumba a Cilic; Carla Suárez puede con Sara Sorribes

Por segunda vez consecutiva, Rafa Nadal jugó en la pista central de Wimbledon para superar al kazajo Mihail Kukushkin, 77 del mundo, por 6-4, 6-3 y 6-4, en dos horas y 23 minutos, y alcanzar la tercera ronda.

Al igual que el suizo Roger Federer, Nadal pisa ya los dieciseisavos de final de este 'major' sin ceder un set. El de Basilea, cediendo 14 juegos, y 19 el de Manacor. Ambos son las dos piezas principales del torneo, que este jueves se quedó sin el finalista del pasado año, el croata Marin Cilic, que cedió ante el argentino Guido Pella, por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3) y 7-5.

"Muy duro juega muy bien sobre hierba, ha sido un buen test", dijo Nadal nada más acabar sobre su rival, "y lo mas importante es que he podido superarle", añadió el segundo favorito, campeón en 2008 y 2010. "Entré en la pista con mucha determinación, pensando que tenía que cometer no demasiados errores no forzados, y lo he conseguido", prosiguió.

Sin desplegar un juego brillante, pero si lo suficientemente efectivo para noquear por cuarta vez al tenista kazajo, y por segunda en el All England Club (2014), Nadal se adentra ya en la parte decisiva del cuadro.

Se medirá en tercera ronda con el australiano de ascendencia española Alex de Mianur (padre uruguayo y madre española, y residencia en Alicante) que derrotó al francés Pierre-Hugues Herbert, por 6-2, 6-7 (8), 7-5 y 6-3 en tres horas y cinco minutos.

Carla Suárez se impuso por 6-4 y 6-1 a Sara Sorribes, que venía de la fase previa, en el duelo español de la segunda ronda de Wimbledon. Carla, ganó el encuentro en una hora y 13 minutos.

Distinta suerte corrieron la alemana Angelique Kerber, exnúmero uno del mundo y finalista en 2016, y la canadiense Eugenie Bouchard en la cuarta jornada de Wimbledon.

Mientras Kerber remontó para ganar a la estadounidense Claire Liu, por 3-6, 6-2 y 6-4, Bouchard, que había salido de la fase previa y ganó en primera ronda a la local Gabriella Taylor, dijo adiós al torneo en el que disputó la final de 2014, al ceder ante la australiana Ashleigh Barty, 6-4 y 7-5. Kerber se medirá ahora con la japonesa Naomi Osaka, 18ª favorita, que derrotó a la británica Katie Boulter por 6-3 y 6-4 en 78 minutos.

El italiano Thomas Fabbiano, de la fase previa, y 133 del mundo, completó su victoria en dos días ante el suizo Stan Wawrinka, exnúmero tres del mundo, en la segunda ronda de Wimbledon al derrotarle este jueves por 7-6 (7), 6-3 y 7-6 (6). El serbio Novak Djokovic continuó con su buen hacer y derrotó por 6-1, 6-2 y 6-3 al argentino Horacio Zeballos para alcanzar la tercera ronda del Grand Slam londinense.