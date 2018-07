Muguruza: "Para España, Wimbledon es menos familiar que Roland Garros"

La tenista española Garbiñe Muguruza señaló este domingo en rueda de prensa que Wimbledon es menos familiar para el público español que Roland Garros.

"No creo que Wimbledon sea menos conocido sino que es menos familiar. El nombre de Wimbledon todo el mundo lo conoce. Mientras más se sepa y más jugadores de casa ganen más van a conseguir que la siguiente generación se familiarice. Lo comparo con Roland Garros porque al ganar tantos españoles es como 'el torneo', si eso pasase en Wimbledon sería diferente", argumentó la número tres mundial.

Muguruza, campeona en el All England Club en 2017, explicó que el pensamiento de defender el título "poco importa ahora" porque "hay que aprender y no quedarse en el año pasado". "La mentalidad es que quiero ganar el título ahora, no hay que quedarse en el recuerdo de que gané", agregó.

Pese a ello, Muguruza reconoció que volver al recinto ubicado en el distrito SW19 de Londres le trae "buenos recuerdos" y que está aquí "para ganar otro Wimbledon". "Es una situación especial volver a un Grand Slam que ya has ganado, pero no le doy mucha importancia ahora. La mentalidad es otra", destacó.

La española debutará con la británica Naomi Broady y no quiso dar nombres respecto a sus máximos rivales en el cuadro ya que "hay muchas grandes jugadoras" y la parte alta del ránking está "constantemente cambiando, especialmente en hierba porque cualquiera que tenga dos semanas buenas es una amenaza".

Cuestionada por la decisión de Wimbledon de otorgar el vigésimo quinto puesto como cabeza de serie a la estadounidense Serena Williams, la española admitió que es bueno tenerla en el cuadro porque "es una de las mejores".

"Es una decisión del torneo y lo que ocurre es que si la ponen como cabeza de serie va a haber críticas y si no lo hacen, también. Es lo que hay. El torneo puede hacerlo si quiere. Ha ganado aquí muchas veces por lo que la decisión es entendible", matizó.

La número uno del mundo, Simona Halep, reconoció este sábado que, una vez conseguido en Roland Garros su primera Grand Slam, su objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, ante lo que Muguruza respondió que, por calendario, su objetivo más próximo son los Grand Slams, aunque destacó la importancia de la medalla olímpica.

"Los Juegos Olímpicos son algo muy importante. De todo atleta es un objetivo, pero son cada cuatro años por lo que es más especial al tener menos oportunidades, a diferencia de los Grand Slam. Nosotros como tenemos un calendario tan activo no lo tenemos tan en mente como otros atletas", añadió.

Preguntada por si sigue el fútbol, la vigente campeona de Wimbledon explicó, entre risas, que sigue "los equipos que siempre ganan" y que hoy, el partido entre España y Rusia lo podrá seguir al no entrenar por la tarde. Aun así, Muguruza no quiso mojarse y dijo que cuando está en Barcelona es del Barcelona y cuando está en Madrid es del Real Madrid.