Cómodo debut de Garbiñe Muguruza en Wimbledon; Arruabarrena avanza a segunda ronda; Pablo Carreño dice adios

La española Garbiñe Muguruza, tres del mundo, comenzó su defensa del título en Wimbledon con una cómoda victoria ante la británica Naomi Broady, 138 y de 28 años, por 6-2 y 7-5 en una hora y 28 minutos.

Ante el reto de convertirse en la sexta mujer en la historia, capaz de defender con éxito el título conseguido el año antes, Garbiñe inició este proceso con una clara victoria ante Broady, una de las seis invitadas especiales de la organización, con quien ya se había medido en Wrexham (Reino Unido) en 2011, en un torneo del circuito ITF.

En el segundo día de competición, con 27 grados y algo menos de viento que en la jornada del lunes, Muguruza abrió la pista central como manda la tradición con las defensoras del título, dispuesta a solventar el encuentro por la vía rápida, para ahorrar energías. Pero se mostró nerviosa y eso pudo costarle caro en el segundo set.

No fue un gran partido de la española, aunque la espigada jugadora de Stockport, de 1,89 metros, con excelente revés a una mano, no le dio demasiados problemas y no pudo contener los golpes de fondo de la actual campeona.

Así, Garbiñe disputó el partido como quiso, alternando buenos momentos, con fallos en la red y algunas indecisiones con su remate, debido a sus nervios, pero controlando la situación con su derecha y sobre todo con su saque, con el que cedió un solo punto de rotura, y no lo entregó jamás.

Brody superó una bola de partido en el décimo juego del segundo set, pero no pudo impedir que Mugurza le acabara rompiendo el servicio en el duodécimo (tres veces en total) para firmar su victoria y esperar ahora desenlace del duelo entre la belga Alison van Uytvanck y la eslovena Polona Hercog para conocer su próxima rival.

"Estoy contenta con mi servicio y sobre todo porque he sabido controlar las emociones", dijo la española, que sobre el público de la central comentó que había sido "muy justo con ambas", al referirse a la nacionalidad de Broady.

"Lo disfruté porque fue un partido muy igualado", zanjó Garbiñe.

La española Lara Arruabarrena salvó una situación complicada pero superó la primera ronda de Wimbledon al derrotar a la rumana Ana Bogdan, 59 del mundo, por 6-1, 3-6 y 8-6 en dos horas y seis minutos.

Tras ser eliminada el pasado año por la estonia Anett Kontaveit a las primeras de cambio, la jugadora de Tolosa estuvo a punto de decir adiós otra vez en el inicio de este Grand Slam, porque Bogdan dispuso de 5-4 y saque en el tercer set para finiquitar el partido.

Arruabarrena se repuso y con un quiebre logró igualar para luego imponerse en los juegos finales. Ahora se enfrentará contra la taiwanesa Su Wei Hsieh, jugadora ambidiestra que derrotó a Garbiñe Muguruza en la segunda ronda del Abierto de Australia este año, y que este martes se impuso a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova por 6-4, 4-6 y 6-3.

El español Pablo Carreño se despidió de Wimbledon este martes tras ceder ante el moldavo Radu Albot (3-6, 6-0, 6-7 (5), 6-3 y 6-1) en un partido que se suspendió este lunes cuando Albot ya comandaba el marcador.

Tras suspenderse el partido con 3-1 a favor de Albot debido a la oscuridad, Carreño reanudó este martes su partido de primera ronda, pero no pudo encauzar la situación y encajó tres juegos seguidos que lo mandaron a la lona.

La derrota significa que el asturiano continúa sin saber lo que es ganar un partido sobre hierba, superficie en la que ha perdido los seis encuentros que ha disputado.

La parte positiva para Carreño es que no defendía ningún punto en Wimbledon, ya que el año pasado no pudo participar debido a una lesión sufrida en los cuartos de final de Roland Garros.

Albot, número 98 del mundo, se enfrentará con el esloveno Aljaz Bedene en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

El argentino Juan Martín del Potro superó la criba inicial del torneo de Wimbledon al derrotar al alemán Peter Gojowczyk, por 6-3, 6-4 y 6-3, y ahora se medirá con un especialista sobre hierba, el español Feliciano López, el hombre récord del Grand Slam.

En su noveno Wimbledon y sin disputar ni un solo torneo sobre hierba antes del debut en el All England Club (se dio de baja en Queens's a última hora por un problema en el abductor), "Delpo" progresó en el cuadro al imponerse al número 39 del mundo, en una hora y 50 minutos, cuando su rival cometió una doble falta en la tercera bola de partido, marcando su victoria número 18 en estas pistas, a una solo de su compatriota David Nalbandián.

El tenista de Tandil, ganador esta temporada en Indian Wells del título 22 de su carrera, es uno de los 17 jugadores que se han presentado este año en Wimbledon sin pisar la hierba en torneos previos de preparación.

El año pasado, el campeón del US Open 2009, alcanzó la segunda ronda derrotando al australiano Thanasi Kokkinakis para perder después con el letón Ernest Gulbis. Su mejor actuación en el Grand Slam británico fue en 2013 cuando alcanzó las semifinales, donde cedió con el serbio Novak Djokovic, después de cuatro horas y 43 minutos (7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3), la semifinal más larga en la historia del torneo.

El argentino se enfrentará ahora contra el español Feliciano López, que venció al argentino Federico Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 29 minutos, con 18 saques directos como tarjeta de presentación.

El zurdo de Toledo es uno de los mejores jugadores españoles sobre hierba, con tres cuartos de final en Wimbledon (2005, 2008 y 2011) y un título en Queen's el pasado año.

En esta edición, 'Feli' de 36 años, ha superado al suizo Roger Federer con 66 participaciones consecutivas en torneos del Grand Slam. El suizo, que ganó el lunes al serbio Dusan Ljajovic en su debut, se quedó en 65.