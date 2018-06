Javier Guillén: "Es absolutamente necesario empezar La Vuelta de 2018 sabiendo quién ha ganado La Vuelta de 2017"

El director general de La Vuelta Javier Guillén ha acudido a un acto de EcoVidrio como patrocinador de la ronda española y ha hablado sobre la edición de este 2018 y también sobre el 'caso Froome':

VUELTA 2018: "Hasta que no pase el Tour no te puedo decir la nómina de corredores para la Vuelta. Nos gusta que Nibali diga que venga, parece que Aru también lo tiene en mente y en Movistar, por lo menos van a venir con Valverde y Landa y a ver qué pasa con Nairo. Jamás nos alegramos de que alguien venga por haber renunciado a otra carrera por una caída. Quiero que vengan todos y espero que haya un espectáculo deportivo. A veces La Vuelta no ha tenido la mejor participación pero siempre ha tenido espectáculo".

CASO FROOME: "Tenía que haber sabido la resolución antes del Giro y ojalá se sepa antes del Tour. No tengo más información de lo que se publica en los medios. Se tendría que saber antes del Tour por el bien del ciclismo y todos nos merecemos una resolución antes de que empiece el espectáculo. Es absolutamente necesario empezar La Vuelta de 2018 sabiendo quién ha ganado La Vuelta de 2017".