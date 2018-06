Un paseo con Amaia Montero por el Museo de Cera de Madrid

Una semana más te traigo otro de los episodios de mi Video-Vlog que nos acerca la actualidad musical. En esta ocasión, este capítulo de hoy, nos va a permitir conocer mejor a una de nuestras artistas más queridas y seguidas de la música: Amaia Montero. Nacida en Irún, se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh y años después emprendió su carrera como solista consiguiendo grandes números 1 con sus distintos trabajos publicados hasta ahora.

Amaia Montero es la protagonista de este tercer episodio y me acompaña a descubrir el Museo de cera de Madrid con la intención de saber quién de los dos conoce más figuras de las que se encuentran habitando allí. Bueno, y con el objetivo de conseguir una réplica en cera de Amaia, que según me contaba le haría mucha ilusión.

Hablamos con el director de comunicación Gonzalo Presa, quien nos dio un trato espectacular y nos dejó pasear por las distintas salas que esconden casi quinientas figuras de cera de actores, deportistas, políticos, personajes ilustres de la literatura, de la historia, personajes de terror… Rafa Nadal, la familia real, Raphael, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Unamuno, Cristiano Ronaldo, Lina Morgan, La momia, el hombre lobo…

No sé si Amaia se atreverá a visitar conmigo a la sala del terror porque es una persona bastante miedosa. Dice que no suele ver películas de este género porque después comenta que lo pasa mal. ¿Quieres saber cuál es la escena y el personaje de terror que más miedo le da? Pues no te pierdas el Vlog.

También hablamos de su nuevo álbum “Nacidos para creer” que lleva siendo número 1 desde hace varias semanas, de su nuevo single “Mi Buenos Aires” grabado en la ciudad del amor: París, de su gira de verano, de la de invierno y por supuesto de todo lo que le espera para los próximos meses.

Lo mejor es, como siempre, que le des al play y descubras lo bien que nos lo pasamos recorriendo el Museo y charlando con nuestra querida Amaia Montero de su vida profesional y personal. Te deseamos lo mejor con este trabajo.

¡Hasta el episodio 4!