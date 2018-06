Víctimas de tráfico denuncian que se sienten abandonadas tras los accidentes

Varias víctimas de accidentes de tráfico han denunciado hoy la sensación de abandono que sufrieron por las administraciones públicas tras accidentes de tráfico en los que murieron sus hijos y han reclamado una reflexión para avanzar en la atención de los afectados por esta siniestralidad.

Algunos de ellos han expuesto hoy de forma muy emocionada sus testimonios en las XXI Jornadas Mediterráneas de Seguridad Vial organizadas por la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico en colaboración con la Asociación Española de la Carretera y la Fundación Mapfre.

Uno de dichos testimonios ha sido el de Kety M., de Málaga, que perdió a una hija con 16 años.

"Era el 2 de marzo de 2003 a las siete de la mañana. Yo estaba en casa esperando a mis dos hijas, Ángela de 17 años y María José de 16, que había salido con su novio y a la que llamé a su teléfono móvil porque ya estaba preocupada por la hora y me alarmé cuando contestó un extraño que me preguntó si yo era la madre y me dijo que fuera a Estepona (Málaga)", ha relatado Kety M..

Ha añadido: "Fui a Estepona y en la autovía vi ambulancias, bomberos y policías, crucé la mediana de la carretera y vi una situación horrible, un coche calcinado, y comencé a buscar a mis hijas, vi a la chica que iba con ellas que no fue capaz de hablarme y a mi hija María José entrando en una ambulancia que me dijo que Ángela había muerto".

"Yo no asumí esas palabras y seguí buscándola pero un Policía me dijo que me fuera y al ver la situación un médico me señaló que se la habían llevado al hospital. Fui para allá, dejé a mi otra hija en la ambulancia pero en el hospital no estaba Ángela y ante mi estado de nervios una persona de recepción me echó y me quedé esperando a que llegara la ambulancia con María José", ha añadido.

Kety M. ha recordado que cuando llegó su hija María José insistía en que su hermana Ángela había fallecido hasta que a las doce del mediodía llegó la Guardia Civil y le comunicó que efectivamente había perdido la vida en la carretera y que no llegó a salir del coche calcinado.

"Pasé cinco horas pensando que estaba viva y me robaron la posibilidad de acompañar a mi hija María José, me sentí fatal en el hospital cuando me echaron como si fuera una loca y a nadie se le ocurrió pensar que yo era la madre y que necesitaba ayuda, y tuve que dar la noticia a otras dos hijas menores", ha agregado.

Esta mujer ha subrayado que pasó "un letargo de veinte días" del que despertó cuando una amiga abogada le llamó para ver si quería saber qué había pasado pues nadie le informó "de nada".

"Mi hija María José, que estaba enamorada de ese chico, se sentía culpable y se fue de casa, acudí a la Fiscalía de Menores para que volviera pero nadie se preocupó de si mi hija necesitaba asistencia psicológica", ha continuado.

Y ha concluido diciendo que finalmente fue a su casa una persona de Asuntos Sociales para comunicarle que su hija no quería vivir con ella y que quería emanciparse y que si se oponía le quitaban la custodia de sus otras hijas.

"Cuando ocurre algo de esto la familia se destroza porque nadie ayuda y las víctimas nos encontramos abandonadas", ha concluido.

También ha expuesto su testimonio Pere Joan P., de Girona, que perdió a un hijo de 21 años en 2006.

Se lo comunicó un mosso d'Esquadra en la escuela de primaria que dirigía. "Es un momento clave que no se olvida nunca y luego vienen días dificilísimos en los que te encuentras muy solo y la Administración desaparece con lo que no sabes qué hacer con toda la burocracia que hay y solo recibí una carta de la Consejería de Gobernación que aún conservo", ha recordado.