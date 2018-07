Susi Cruz, bloguera alemana, ha contado a través de YouTube la dura experiencia que le sucedió en Marruecos. En el vídeo que ha compartido en su canal de Youtube cuenta sobre lo “incómodo y desastroso” que fue su viaje en Marruecos y sobre cómo tuvo que conducir durante toda la noche sin dormir hasta llegar a Ceuta en busca de un “refugio”.

Susi Cruz, nacida en Düsseldorf de padres chinos, es una youtuber y bloguera alemana. Su canal en Youtube cuenta con 89.000 seguidores. En su canal se dedica a subir los viajes que hace sola en su caravana a través del mundo. Después de viajar a través de Europa la bloguera empezó un viaje a través del norte de África, y fue en el segundo día de viaje en el que sucedieron estos problemas. Según Cruz es la primera vez que sufre este tipo de problema en los viajes que ha realizado.

El viaje por el norte de África que empezó Cruz iba sin complicaciones hasta que llegó a Chauen (Marruecos), ciudad también conocida como "la ciudad azul". Cruz relata que, desde que se bajó de su caravana y llegó a la ciudad, los hombres salieron de los establecimientos y comenzaron a hacer sonidos para llamar su atención, lo que la hizo sentir "como un perro". Cruz asegura que iba vestida con una camisa y unos pantalones amplios para "no llamar la atención" y que no respondió ni se encaró con ellos para "no tener problemas".

Tras esto, Cruz se sentía tan incómoda que tuvo que esconderse en una pequeña calle para llorar. Fue allí donde la encontró Hassan, que se presentó como guía turístico, le invitó a su casa y le ofreció té. Allí le ofreció conversación durante unas horas y le contó un lugar seguro donde poder aparcar su caravana. Pero cuando el marroquí acompañó a la bloguera a su caravana le pidió dinero por haber estado con ella todo el día. Cruz asegura que quería pagarle con tal de salir del coche, pero que no podía encontrar su bolso con el dinero y que la situación comenzó a ponerse más intensa. La bloguera asegura que se lo robaron, ya que dice que lo había dejado en la caravana y que no lo podía encontrar. Mientras que buscaban el bolso, ya que en ella llevaba todo, el marroquí apagó el móvil de la chica y le dijo que quería ser su novio, y que debía dejar al que ya tenía. Fue en un momento en el que Hassan salió de la caravana y ella pudo bloquearla y escapar hasta Ceuta, "donde pudo volver a sentirse segura", dice.

A pesar de todo lo sucedido Susi asegura que está dispuesta a volver a Marruecos "para conocer su belleza", aunque asegura que lo haría acompañada de su novio y sus amigos.También ha querido dejar claro que no quiere que nadie "saque la conclusión de que todos los marroquíes sean malos", aclara que simplemente ha querido describir cómo se ha sentido. Para concluir el video se dirige a las mujeres y dice que ”no hay que tener miedo en la vida, todas nosotras debemos de ser fuertes ante este tipo de circunstancias".

Según informan medios locales, a las pocas horas de la denuncia de la bloguer, la policía detuvo al hombre que se presentó como Hassan bajo las acusaciones de acoso sexual, falsificar su identidad, ya que no era guía turístico, y tenencia y consumo de drogas. También encontraron el bolso de la alemana con todas sus pertenencias y documentos.