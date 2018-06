Twitter se echa encima del youtuber Wismichu por su comentario en contra del fútbol

El youtuber español Ismael Prego, más conocido como Wismichu, ha revolucionado Twitter siendo trending topic en nuestro país por un comentario que ha puesto como respuesta a otro usuario sobre el fútbol. Wismichu, que se caracteriza por ser un tuitero especialmente sincero dijo lo siguiente: “El fútbol es uno de los mayores cánceres que tiene este país”.

Este tuit ha provocado que sus seguidores y sus “haters” hayan rebuscado en su historial de publicaciones para retratar al youtuber. Se le tacha de machista, de hipócrita y de innumerables insultos contra su persona.

Hilo de tuits del tonto machista de wismichu pic.twitter.com/TBFg51Mz2Z — Uxio121 (@UxioVV) 2 de junio de 2018

Wismichu metiéndose con Twitter Fútbol. No sabe lo que ha hecho. En esta red social lideramos los futboleros, si te metes con uno te metes con todos. — LeoMessismoFCB (@LeoMessismoFCB) 2 de junio de 2018

Esto lo pone un youtuber que se llama Wismichu.



Es que hay que reírse pic.twitter.com/GLyDXtDBSh — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) 2 de junio de 2018

Wismichu ha respondido de esta manera a las críticas. “Entro en twitter y veo que soy TT porque gente está sacando tweets míos de hace 5 años diciendo burradas. Ya lo he dicho mil veces. Me arrepiento de mis actitudes pasadas y soy el primero en criticarlas. No hay día que no me martirice a mí mismo por haber sido un puto desgraciado”.

Lo creáis o no la gente cambia y más en esas edades. Creo que mis contenidos y actitudes actuales poco tienen que ver con las del Wismichu de 19 años machista, racista y homófobo. Una vez más os pido perdón por lo que hice en el pasado, ojalá lo pudiese cambiar pero es imposible. — ���� Ismael Prego ���� (@Wismichu) 2 de junio de 2018

Dicho esto, muchas gracias a los que veis el cambio y estáis ahí día a día. Todavía queda mucho por trabajar. Pero por ahora, con el mero hecho de hacer que mi audiencia no caiga en los mismos errores que yo estoy más que contento. Gracias por tanto y perdón por tan poco ❤️ — ���� Ismael Prego ���� (@Wismichu) 2 de junio de 2018

Por cierto y para terminar, toda esta bronca viene de que ayer me defendí de un insulto así y parece ser que los que se han ofendido han empezado a sacar esos tweets antiguos. Creo que queda claro lo triste del asunto. pic.twitter.com/H2j10VKzbM — ���� Ismael Prego ���� (@Wismichu) 2 de junio de 2018