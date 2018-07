10 hoteles con música celestial

El amor por la música también tiene un hueco en el sector hotelero. Melodías clásicas, pop, rock, jazz y música alternativa son las grandes estrellas de estos característicos alojamientos que son una auténtica experiencia para los cinco sentidos.

HOTEL BARCELÓ IMAGINE

Dirección: Calle de Agustín de Foxá, 32 – Madrid, España.

Teléfono: 917 32 70 19

Web: Barcelo.com/es/barcelo-hotels/hoteles/espana/madrid/barcelo-imagine

¿Te imaginas un hotel con tocadiscos y vinilos en la carta del room service?

Deja de imaginar, lo tienes más cerca de lo que imaginas. El Barceló Imagine está en Madrid y es el primer hotel de este tipo en nuestro país. Este hotel de cinco estrellas se ha inaugurado hace muy poco, y va a dar mucho de qué hablar.

Un music curator, experto en música, será el encargado de asesorarte durante tu estancia ofreciéndote una selección de vinilos elegidos cuidadosamente para tu disfrute. Paint it black de los Rolling, Don't stop me now de Queen o los mejores clásicos españoles de los 80 te esperan en el room service del hotel Barceló Imagine.

Y en su Sky Loungue, sigue la música. No te pierdas los conciertos exclusivos que ofrece la terraza del hotel, Mikel Erentxun o Rulo son solo algunos de los artistas que ya han pisado su escenario.

HOTEL AMADEUS SEVILLA

Dirección: Calle Farnesio, 6 - Sevilla, España.

Teléfono: 954 50 14 43

Web: hotelamadeussevilla.com

Siguiendo la ruta de hoteles españoles que suenan muy bien, nos encontramos con el hotel Amadeus de Sevilla. Este, exclusivamente de música clásica. Su ubicación es inmejorable, en pleno centro, y todos sus rincones cuentan con instrumentos musicales que se pueden tocar en alguna de sus salas de ensayo insonorizadas.

En verano organizan conciertos al aire libre en su azotea, dónde podrás deleitarte con un buen vino mientras disfrutas de unas grandes vistas de la ciudad.

FENIX MUSIC HOTEL

Dirección: R. Joaquim António de Aguiar,5 – Lisboa, Portugal.

Teléfono: +351 21 049 6570

Web: hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-music-pt

Y así de especial es también el hotel Fenix Music de Lisboa. Sus estancias están repletas de diferentes instrumentos musicales que, no solo conforman una decoración muy particular, sino que también puedes utilizar. Y, si te encuentras inspirado, ¿por qué no grabar algo en el estudio del hotel para llevarte a casa?

DA MUSICA HOTEL

Dirección: Mercado do Bom Sucesso, Largo Ferreira Lapa, 21 a 183– Oporto, Portugal.

Teléfono: +351 22 607 6000

Web: hoteldamusica.com

A 400 metros de la Casa da Música e inspirado en el gran Amadeus Mozart, nos encontramos con este precioso hotel de Oporto, dónde podrás escuchar en directo a los músicos más sobresalientes de la ciudad.

Instrumentos y partituras de los mejores clásicos decoran sus diferentes estancias. Imprescindible visitar su tienda de música para echar un vistazo a los mejores CD, vinilos, libros y películas de la historia.

HOTEL ANDANTE

Dirección: Av 2 Ote 15, Centro, 72000 – Puebla, México

Teléfono: +522222321816

Web: hotelandante.mx

Te quedarás alucinado con la gran colección de libros y películas de la historia de la música que encontrarás en este lujoso hotel de México. La música te acompañará durante toda tu estancia, incluso por los pasillos dónde podrás disfrutar de Radio Andante, una selección musical elegida por profesionales del mundo de la música.

Cada una de las habitaciones está bautizada con el nombre de algunos de los grandes genios de la música clásica, donde encontrarás todo lujo de detalles de su vida y obra. Las suites Beethoven y Vivaldi son las más solicitadas por su original decoración.

JAZZ HOTEL

Dirección: Halaskargazi Mahallesi, Bahtiyar Sk. No:1, 34371 Şişli - İstanbul, Turquía

Teléfono: +90 212 296 30 02

Web: jazzhotel.com.tr/

Y para los amantes del jazz, este hotel está iluminado con los mejores jazzistas del mundo. Y que no te extrañe encontrarte por alguno de sus pasillos a Ron Carter o Russel Malone porque, en el Jazz Hotel de Turquía, se han alojado muchos de los artistas de jazz más famosos del mundo.

De ahí que cada una de las habitaciones lleve el nombre de alguno de ellos, cada una de ellas decorada y personalizada con música del artista que se emite las 24h.

BACKSTAGE HOTEL

Dirección: Evelyne und Heinz Julen Hofmattstrasse, 4 - Amsterdam

Teléfono: +41 27 966 69 70

Web: backstagehotel.ch

¿Sueñas con montar tu propia Jam session?

¡Ahora puedes! Porque a pocos pasos de Paradiso o Sugarfactory, dos de las salas de conciertos más famosas de Amsterdam, se encuentra Backstage Hotel. Este original alojamiento está decorado inspirándose en la industria de la música y, en cualquier momento, puedes coger alguno de los instrumentos de la pared e improvisar alguna melodía.

El personal del hotel te recomendará algunos de los mejores escenarios musicales de la ciudad, así como te proporcionará un calendario de conciertos para que no te pierdas nada.

LYRIC HOTEL PARIS

Dirección: 2, rue de Gramont 75002 Paris – France

Teléfono: +33 1 83 73 58 00

Web: lyrichotelparis.com

En una de las ciudades más mágicas de Europa se encuentra el parisino hotel Lyric. Inspirado en la ópera de Garnier y su ballet, te ofrece gran cantidad de opciones para que disfrutes de la mejor música en cada uno de sus escondrijos.

Las habitaciones tienen un diseño vanguardista que recrea grandes clásicos como la ópera de Carmen o El lago de los cisnes. Además, podrás pedirles que te presten un equipo de grabación para que demuestres también tus grandes dotes musicales.

NHOW BERLIN

Dirección: Stralauer Allee 3, 10245 Berlin, Alemania

Teléfono: +49 30 2902990

Web: nh-hotels.de/hotel/nhow-berlin

Y para los rockeros que buscan un poquito más de ritmo, Nhow Berlin es el hotel perfecto. Si eres músico, podrás hacerte un hueco en el escenario del Nhow y lucir como una gran estrella del rock. ¿Quién sabe si este será tu gran salto a la fama?

El mejor plan de tu estancia será poder elegir tu propia guitarra eléctrica, para que compongas en tu habitación tu mejor canción y grabarla en el estudio del hotel. También tienes los estudios de Universal Music a pocos minutos, por si te animas a intentarlo.

HOTEL ARIA

Dirección: Hercegprímás u. 5, 1051 – Budapest, Hungría

Teléfono: +36 1 445 4055

Web: ariahotelbudapest.com

Pero a veces, es difícil decantarse por un estilo musical en concreto. Un pasillo de teclas de piano te llevará hasta la recepción de este hotel de Budapest. El hotel Aria tiene detalles de cada uno de estos estilos decorando sus instalaciones y, cómo no, las habitaciones tienen nombres de músicos famosos.

Tendrás tu propio equipo de música en la habitación para que escuches, con gran calidad, la lista de reproducción que el hotel ha preparado para sus huéspedes con las mejores canciones ordenadas por géneros musicales.