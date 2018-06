El 73 % de conductores ha tomado decisiones incorrectas por mala señalización

El 73 por ciento de los conductores ha tomado decisiones incorrectas al volante por culpa de la mala señalización, según se desprende de un estudio que hoy han hecho público BP, Castrol y el Race con motivo de su campaña contra las distracciones #AlVolanteLoImportante.

Con esta campaña, sus promotores pretenden concienciar a la sociedad del peligro de las distracciones en la carretera, provenientes tanto de elementos físicos ubicados fuera del vehículo como de circunstancias que tienen lugar en el exterior del mismo.

El estudio, en el que han participado más de 2.000 conductores, ha analizado los diferentes elementos externos que pueden distraer.

Así, la presencia de otros usuarios en la vía, como peatones, ciclistas, camiones o motos es citada por el 55 por ciento de los encuestados como un factor de riesgo; mientras que el 52 por ciento cita la existencia de accidentes en la carretera y el 48 por ciento la señalización confusa.

De todos modos, la mayoría de los encuestados consideran importante la señalización, hasta el punto que un 91 por ciento cree que la vertical es fundamental para una conducción segura.

Según los promotores del estudio, el GPS, ya generalizado entre los conductores, no ha llegado a sustituir la funcionalidad de las señales. Incluso en caso de duda, 2 de cada 3 entrevistados centran su atención en la señalización por encima de las indicaciones del navegador, frente a un 32 por ciento que admite prestar más atención a lo que les señala el GPS.

No obstante, casi la mitad de los conductores entrevistados asegura que utiliza el GPS de manera habitual, pero más como guía para llegar a su destino que como "chivato" de radares y controles policiales.

El estudio destaca que tres de cuatro conductores responsabilizan a la mala señalización la toma de decisiones incorrectas en la conducción y, entre ellos, un 37 por ciento admite haber realizado en alguna ocasión algún tipo de maniobra incorrecta que ha puesto en peligro su propia integridad o la del resto de conductores debido al mismo motivo.

Asimismo, la mitad de los encuestados lamenta que la señalización no se sitúa con antelación suficiente, el 35 % apunta que no es lo suficientemente grande como para ser vista de forma correcta, y el 28 % piensa que muchas veces está situada en lugares de escasa visibilidad, incluso en ocasiones tapada por la vegetación.

Por otra parte, un 22 por ciento reconoce que no conoce el significado de todas las señales, un 31 % afirma que la señalización no es fácil de entender y un porcentaje igual apunta que las señales no son creíbles.

Según la encuesta, las señales no son el único elemento externo de distracción mientras se conduce, aunque sí el de mayor relevancia: para un 14 % y un 25 %, respectivamente, el paisaje y la presencia de carteles publicitarios también pueden suponer una distracción.