Óscar Puente: “No me verán en el Gobierno porque no quiero”

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha hecho público que el pasado sábado, el mismo día que el presidente tomaba posesión de su nuevo cargo, telefoneó a Pedro Sánchez para advertirle de que no contara con él para la conformación del nuevo Gobierno. “Ni puedo ni quiero ser ministro”, le dijo. No se trata de un "gesto de generosidad", sino de "egoísmo". "Me gusta lo que hago, me gusta mi vida, ver a mis hijas todos los días. Me gusta mi ciudad, pasear por la calle sin escolta", ha relatado.

El también alcalde de Valladolid ha asegurado tener proyecto “para rato” al frente del Consistorio y ha reiterado que será candidato en las elecciones municipales de 2019, así como en las de 2023, si cuenta con el “apoyo” de los ciudadanos.

Puente ha cuestionado, además, la utilidad de tener una ministra de Agricultura vallisoletana como Isabel García Tejerina. “Que le pregunten a los agricultores de Castilla y León o a los trabajadores de Lauki, cuando les cerraron la fábrica, dónde estuvo la ministra”, ha espetado.

El portavoz socialista no ha ocultado su sorpresa ante un Ejecutivo “digno, a la altura de los españoles” que, precisamente, contará con la vallisoletana Reyes Maroto al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pedro Sánchez, apunta, ha conseguido “el más difícil todavía” agradando “prácticamente a todo el mundo”. La “mejor valoración", advierte Puente, es la realizada por el presidente de la Junta de Castilla y León y ex dirigente del Partido Popular en la Comunidad, Juan Vicente Herrera, quien ha destacado la "solidez" de un gabinete con perfiles “muy interesantes”.