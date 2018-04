Valencia clama contra el fallo de la Manada y en solidaridad con la víctima

Los valencianos han vuelto a salir este viernes a la calle para mostrar su indignación contra la sentencia que condena a 'La Manada' por un delito de abuso y no de agresión sexual y se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia de València tras una gran pancarta en la que se leía: 'No es abuso es violación'. Los concentrados han clamado contra los magistrados del tribunal que juzgó a los acusados con gritos de "estos jueces no nos representan" y otros de apoyo a la víctima: "Tranquila hermana, esta es tu manada".

Las personas participantes, varios centenares de todas las edades, llevaban fotos de los cinco condenados que han roto entre fuertes aplausos. Asimismo, llevaban una fotografía del magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular en el que pedía la absolución de los condenados y en el que recoge que la joven pudo haber sentido excitación sexual.