De 10 millones a 3'6, para el transporte metropolitano del València

El Consejo de Administración de la Autoridad de Transporte Metropolitana de València (ATMV) ha lamentado que la aportación neta del Gobierno central al organismo será de 3,6 millones de euros ya que dos de los municipios ya recibieron 6,4 millones en 2017.

En la reunión, presidida por la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se abordaban entre otros temas, las actuaciones en materia presupuestaria que hay que acometer para incluir los 10 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (3,6 millones de nueva aportación y 6.4 que ya se percibían de forma individualizada algunos municipios), así como aquellas partidas que deberán aprobarse en el decreto ley autonómico.

Sobre la aportación del Estado, la consellera ha matizado que "se nos otorga con exigencias y restricciones diferentes a las otras áreas españolas", ya que se exige que la aportación de la Generalitat y de las Administraciones Locales en ningún caso sea inferior a la aportación total de la Administración del Estado, cifrada en 10 millones de euros", han informado fuentes del Gobierno valenciano.

Y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado irónicamente que los 3,5 millones de euros que finalmente recibirá del Estado el transporte metropolitano de València igual dan "para cambiar una rueda de un tren de estos y para poco más".

Oltra ha señalado que el transporte metropolitano de València necesitaba recibir de los Presupuestos del Estado 38 millones de euros, luego se acordó que fueran 10 millones, que ya era "insuficiente", y al final han quedado en 3,5 millones.

La vicepresidenta ha indicado que, para que València no sea discriminada frente a otras ciudades, como Madrid o Barcelona, en el transporte metropolitano necesita 38 millones, "y todo lo que baje de eso lo coges, porque no vas a decir que no".

"Pero te entran ganas de decir: Pues mire, no, apúntenlo en la pared, porque parece un poquito humillante", ha indicado Oltra, quien ha señalado que "a ver si a la próxima", aunque ha concluido: "Así llevamos un siglo".