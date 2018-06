La Audiencia Nacional condena a 4 años de prisión a Costa y absuelve a Rambla por Gürtel

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 4 años de prisión al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

Los otros condenados son son el ex vicesecretario de la formacion, David Serra, condenado a 3 años y 4 meses, la ex gerente Critina Ibañez, condenada a 3 años y 4 meses y la ex tesorera Yolanda Garcia, condenada por 4 meses,